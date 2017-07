Fattore famiglia: Sutera (Forum Lombardia), “vanno approvate al più presto le norme attuative”. “Soddisfatti per i nidi gratis” ma “è provvedimento tampone”

Da domani sarà possibile per tutti i Comuni lombardi accedere al finanziamento regionale “Nidi gratis” varato dalla Giunta regionale e confermato per tutto il 2018. La misura consente a migliaia di famiglie di accedere gratuitamente all’asilo nido. “Ne siamo molto soddisfatti e crediamo che sarà utile per l’intera popolazione”, commenta Nino Sutera, presidente del Forum delle associazioni familiari della Lombardia. “Ma – osserva – si tratta ancora di un provvedimento tampone che non va alle radici del sostegno sociale alla famiglia”. “Confidiamo che proprio in questa logica – conclude il presidente – vengano approvate al più presto le norme attuative del Fattore famiglia che costituisce il primo vero intervento organico per le famiglie”.