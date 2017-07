Famiglia: Acli Roma, metà delle famiglie romane ha un solo reddito, il 9% non ne ha alcuno

Il 49% delle famiglie romane dichiara di avere un solo reddito, mentre ben il 9% ammette di non avere alcun sostentamento economico. Delle famiglie che versano in condizione di specifiche criticità, il 22% ha dichiarato di trovarsi in una situazione di criticità ed emergenza a causa della mancanza di lavoro, il 39% perché ha un familiare disabile in casa, il 33% perché composta da stranieri che hanno difficoltà a integrarsi e in ultimo, ma non per importanza, il 6% che asserisce di vivere uno stato di assoluta povertà. Sono alcuni dati emersi grazie al progetto “FArete FAmiglia”, testato su 500 famiglie romane e realizzato dalle Acli di Roma e provincia. L’iniziativa, nata in risposta all’Avviso pubblico per la concessione e l’erogazione a soggetti del terzo settore di contributi per la realizzazione di “interventi finalizzati al sostegno ai nuclei familiari più fragili”, è stato finanziato da Ipab Asilo Savoia individuato dalla Regione Lazio quale soggetto attuatore unitario di alcune sotto-misure del “Pacchetto famiglia: misure a sostegno delle famiglie del Lazio”. Il focus è stato presentato questa mattina alla presenza, tra gli altri, di monsignor Gianrico Ruzza, vescovo ausiliare del settore Roma Centro, Lidia Borzì, presidente delle Acli di Roma e provincia, Emma Ciccarelli, presidente del Forum associazioni familiari del Lazio, e Massimiliano Monnanni, presidente Ipab Asilo Savoia. Sempre dal focus delle Acli di Roma emerge che l’81% dei soggetti raggiunti ha dichiarato di vivere l’esperienza di coppia (matrimonio, convivenza etc..), il 9% è divorziato, il 7% ìvedove o vedovi e il 3% ha dichiarato invece di vivere l’esperienza mono-genitoriale. La condizione di fragilità colpisce le famiglie anche con un figlio solo (il 43% delle famiglie mappate), ma all’aumentare del numero di figli aumenta anche la necessità di sostegno e di servizi, sale infatti al 52% il numero di famiglie con 2 figli che hanno usufruito dei servizi del progetto. La percentuale di famiglie incontrate che hanno 3 o più figli scende al 2%, un dato che fa emergere come cali drasticamente il numero di famiglie che hanno possibilità di avere più di 2 bambini.