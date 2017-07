Europa: Letta (Sciences Po), “italiani decisivi, senza di noi Vecchio Continente sarà peggiore”

“Gli italiani sono decisivi, senza di noi l’Europa sara’ peggiore”. Ne e’ convinto Enrico Letta, dean della Paris School of International Affairs di Sciences Po, nella sua “lectio” all’Università Lumsa, durante il convegno “La nuova Europa”. “L’Europa, senza il ruolo rilevante dell’Italia, non è il grado di mettere al centro della sua missione l’equilibrio tra il principio di uguaglianza e il principio di solidarietà, che è il cuore dell’Unione europea”, ha spiegato Letta: “L’aver fatto l’Europa non è una soluzione alla complessità delle sfide attuali, ma ci dà uno strumento per essere influenti nel mondo di domani, in modo diverso da come abbiamo fatto ieri”. “Se noi europei accettiamo la sfida e la giochiamo sui valori e non più sulla potenza economica, diventa una sfida che vale la pena vincere, spendersi e fare una grande battaglia politica”, la tesi di Letta, secondo il quale “la solidarietà tra Stati non può essere lasciata al volontarismo: o la imponi con delle regole o non funziona”.