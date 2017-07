Europa: Bonini (Lumsa), serve “un’Italia nuova”. Riflettere su com’è cambiato il Vecchio Continente “fuori dalle retoriche”

“La nuova Europa presuppone un’Italia nuova, un’Italia europea”. Lo ha detto Francesco Bonini, rettore della Lumsa, introducendo il convegno “La nuova Europa”, promosso a Roma presso la sede dell’ateneo. “La nuova Europa è un’Europa nuova”, ha proseguito il rettore, “anche se le due cose non sono la stessa cosa”, come dimostra a esempio “il dilemma tra ‘cattolici deputati’ e ‘deputati cattolici'”. “Sessant’anni fa – ha fatto notare Bonini – l’Europa ha conosciuto uno choc, un momento di rottura positiva, nello spirito voluto poco prima dai suoi padri fondatori”. Di qui la necessità di riflettere, ancora oggi, su come è cambiato il nostro Continente, “fuori dalle retoriche dell’anniversario”.