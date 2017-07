Economia: Rapporto Global Outlook. Tocci, (Iai), “l’Europa rilanci il multilateralismo”

“In questo scenario di grandi incertezze e di vuoti di potere, la domanda è che cosa deve fare l’Europa e come si deve posizionare. L’Europa è l’ultimo difensore dell’ordine globale e liberale”. A dirlo è la direttrice dell’Istituto di affari internazionali (Iai), Nathalie Tocci, alla presentazione del ventesimo rapporto del Global Outlook, l’organo interno all’Istituto, sulla politica economica globale. “Due punti chiave emergono dal rapporto – ha proseguito -. Il primo è la chiara ripresa dell’economia globale e il secondo è la cooperazione internazionale che potrebbe sostenere la ripresa”. Per quanto riguarda l’Europa, per la direttrice Tocci, “internamente il tema è quello dell’unità. In questo mondo multipolare per avere influenza bisogna avere dimensioni continentali. Nostra responsabilità sarà quella di impedire una spaccatura fra gli Stati membri, con la necessità di rivedere e rilanciare il multilateralismo. Credo sia fondamentale che l’Europa diventi più pragmatica per sostenere e rafforzare l’ordine multilaterale anche attraverso attività bilaterali, come per esempio l’accordo sul nucleare raggiunto con l’Iran. Il punto di fondo è che l’Unione deve andare sulle issue, creare delle coalizioni che possono essere multilaterali”. A livello globale, lo scenario politico vede degli sconvolgimenti secondo la responsabile dello Iai: “Si è visto – ha spiegato la direttrice – che, dopo l’uscita della Russia e il comportamento degli Stati Uniti, abbiamo un G6 più uno. Le dinamiche sono inoltre estremamente diverse nel Consiglio di sicurezza dell’Onu, dove esistono divisioni, per ultima quella rappresentata dall’isolamento del Regno Unito dalle posizioni degli altri membri. In Medio Oriente, poi, il ridimensionamento degli Stati Uniti ha spinto a giocare un ruolo maggiore da parte della Turchia”.