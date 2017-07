Economia: accordo commerciale Ue-Giappone. “Valore delle esportazioni dall’Ue potrebbe aumentare di 20 miliardi”

(Bruxelles) La commissaria per il commercio, Cecilia Malmström, al termine del summit tra Ue28 e Giappone, che ha portato a definire i cardini di un prossimo accordo commerciale, commenta: “Questo accordo ha un’enorme importanza economica, ma è anche un modo per avvicinarci. Stiamo dimostrando che l’Ue e il Giappone, partner mondiali democratici e aperti, credono nel libero scambio: credono che si debbano costruire ponti, non muri. Tale accordo ha un forte potenziale per l’Europa, poiché il Giappone, la quarta economia mondiale in ordine di grandezza, ha un notevole interesse per i prodotti europei. Ci attendiamo un forte impulso alle esportazioni in numerosi settori dell’economia comunitaria”. Secondo i calcoli della Commissione, il valore delle esportazioni dall’Ue potrebbe aumentare di 20 miliardi di euro, e “questo significa maggiori opportunità e occupazione in numerosi settori quali agricoltura e prodotti alimentari, cuoio, abbigliamento e calzature, prodotti farmaceutici, dispositivi medici”. L’accordo tocca diversi aspetti fra cui l’eliminazione dei dazi sui prodotti agricoli e dell’industria di trasformazione (esempio i formaggi, le carni bovine), apre i mercati dei servizi (finanziari, delle telecomunicazioni, dei trasporti), garantisce alle imprese europee l’accesso ai grandi mercati degli appalti del Giappone in 48 grandi città; protegge invece i settori economici “sensibili” dell’Ue, come quello automobilistico, prevedendo un periodo di transizione prima dell’apertura dei mercati.