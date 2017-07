Disabili psichici: Previte (Cristiani per servire), “nel silenzio dell’opinione pubblica sono abbandonati al loro disagio sociale e sanitario”

“I disabili fisici, specialmente gli handicappati psichici” sono “dimenticati nel silenzio delle Istituzioni, abbandonati al loro disagio sociale e sanitario, scaricati sulle spalle delle famiglie”. Lo afferma Franco Previte, presidente dell’associazione “Cristiani per servire”, in una nota nella quale sottolinea che “la patologia mentale, tanta bistrattata, è di una gravità intensa, perché colpisce a vari livelli, dalla depressione – primo disordine funzionale della persona – alla schizofrenia, fino alle patologie più gravi”. “È un ‘fenomeno’ che negli ultimi tempi ha colpito con sempre maggior incidenza anche i giovanissimi” e che è costituito “da una serie di patologie, che restano troppo spesso avvolte nel silenzio dell’opinione pubblica, delle Istituzioni e anche del mondo medico”. “Di fronte a numerosi episodi di violenza efferata”, Previte invita a riconoscere “la drammatica carenza di strutture volte alla prevenzione e cura del disagio mentale”. “Anche il nostro Paese non fa eccezioni – aggiunge – specie là dove le Istituzioni non trovano il ‘tempo’ per ridurre o annullare questo grave e urgente disagio sociale, lasciando i ‘malati’ in carico alle famiglie, dimenticando, soprattutto, la sicurezza dei cittadini”. “La cosa ancor più grave, non ritenuta tale dalle nostre Istituzioni – prosegue Previte -, è che di fronte a disagi e sofferenze dei cittadini affetti da handicap mentale, assistiamo a tentativi di introdurre eutanasia, applicazione dell’aborto selettivo, sterilizzazione, limitazione delle nascite”. “Tutte ‘metodologie’ che offendono la dignità della persona e negano il diritto alla vita”. “Così non si combatte contro la malattia – conclude – ma si discriminano, per non dire si eliminano, disabili fisici, handicappati psichici, anziani non autosufficienti, malati terminali”.