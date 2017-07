Diocesi: Reggio Calabria-Bova, incontri tra magistrati e parrocchie per far conoscere l’azione dello Stato contro il malaffare

Calendarizzare degli incontri tra i magistrati in forza alla Procura di Reggio Calabria e le parrocchie della città per far conoscere da vicino gli sforzi dello Stato nel contrasto al malaffare. È una proposta emersa questa mattina durante l’incontro del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato dal prefetto di Reggio Calabria, Michele Di Bari, al quale hanno partecipato anche l’arcivescovo di Reggio Calabria-Bova, mons. Giuseppe Fiorini Morosini, e una trentina di parroci della città. Durante l’incontro anche l’annuncio di un percorso, sul tema del rispetto delle regole, di concerto con la Questura, che si svolgerà durante le ore di religione presso gli istituti scolastici di Reggio Calabria. Inoltre, è stata ribadita la necessità di rinsaldare il patto interistituzionale per favorire una rinnovata azione educativa rivolta, soprattutto, alle giovani generazioni. In tal senso il procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, Federico Cafiero De Raho, ha ribadito la grande vicinanza della Chiesa diocesana nel supplire ai vuoti sociali creati dall’azione pervasiva della criminalità organizzata.