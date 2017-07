Diocesi: Padova, aperte le iscrizioni alla 24ª edizione della Settimana biblica

Sono aperte le iscrizioni alla 24ª edizione della Settimana biblica promossa dalla diocesi di Padova, con il patrocino dell’Associazione biblica italiana, che si terrà a Villa Immacolata di Torreglia (Pd) dal 21 al 25 agosto. Approfondimento dell’edizione 2017 sarà il libro di Geremia, profeta vissuto secoli prima di Cristo, in solitudine ma illuminato dalla gioia e dall’amore verso Dio. Come di consueto il programma della Settimana biblica prevede la lettura continua del libro biblico (Geremia), lo spazio per le relazioni di biblisti ed esperti (Andrea Albertin, Gianni Cappelletto, Flavio Dalla Vecchia, Annalisa De Checchi, Marcello Milani, Andrea Nante, Mirko Pozzobon), i lavori di gruppo gestiti da un animatore-coordinatore; le celebrazioni comunitarie (lodi al mattino ore 7.30, messa o lectio divina la sera, ore 17.30). Ad aprire la settimana, lunedì 21 agosto, sarà il vescovo, mons. Claudio Cipolla, che presiederà la celebrazione eucaristica alle ore 8.45. “La Settimana biblica, rivolta in particolare a quanti desiderano quali qualificare le proprie competenze bibliche (animatori biblici, liturgici, dei centri di ascolto, catechisti, operatori pastorali, insegnanti di religione, ecc.) – si legge in una nota della diocesi -, rappresenta un valido aggiornamento anche per presbiteri e diaconi e per quanti interessati alla conoscenza biblica”. La Settimana biblica sarà trasmessa anche tramite la web radio di villa Immacolata (www.villaimmacolata.net).