Diocesi: mons. Zuppi (Bologna) domenica 9 sarà a Reno Centese per le celebrazioni in onore di sant’Elia Facchini

Nell’ambito delle celebrazioni in onore di sant’Elia Facchini, domenica 9 luglio l’arcivescovo di Bologna, mons. Matteo Maria Zuppi, presiederà la celebrazione eucaristica alle 20.30 nella parrocchia di sant’Anna di Reno Centese. “Pietro Giuseppe Facchini – si legge in una nota – nato a Reno Centese il 2 luglio 1839, divenne frate francescano col nome di Elia. Nel 1868 giunse in Cina come missionario e, grazie all’eccellente conoscenza della lingua, divenne formatore in seminario. Fu ucciso insieme a decine di cristiani nella persecuzione dei Boxers il 9 luglio 1900”. Venne canonizzato il 1° ottobre 2000 da San Giovanni Paolo II. “Sant’Elia – prosegue la nota – visse in maniera profonda il suo essere cristiano e francescano missionario, profondendo ogni energia per la missione del Vangelo e insegnando che è nella quotidianità vissuta in pienezza che si ama e serve il Signore”. In occasione delle celebrazioni, è stato pubblicato un volume sulla storia della sua vita, “scritto sulla base delle scarne testimonianze che restano di lui”. Inoltre, questa sera, con una fiaccolata in programma alle 21, verrà inaugurato un percorso che racconta la storia del martire: si tratta di sette piccole edicole – poste nel tragitto di circa 800 metri che va dalla sua casa natale alla chiesa parrocchiale – nelle quali è posta una targa che racconta un capitolo della vita del santo e una sua caratteristica. Il percorso “Sant’Elia” verrà poi benedetto da mons. Zuppi domenica, al termine della messa. In preparazione alla solennità sarà anche celebrata, venerdì alle 21, un’ora di adorazione eucaristica.