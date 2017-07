Diocesi: mons. Tessartollo (Chioggia) annuncia la visita pastorale, “occasione per risvegliare la fede”

“La visita pastorale che ci disponiamo a vivere sia occasione propizia per risvegliare la nostra fede e impegno comune per la vita delle nostre comunità”. È un passaggio della preghiera scritta dal vescovo di Chioggia, monsignor Adriano Tessarollo, per accompagnare la visita pastorale che dal prossimo autunno prenderà il via in diocesi. In un intervento pubblicato sull’ultimo numero del settimanale diocesano “Nuova Scintilla”, il vescovo indica le finalità della visita: “Siamo invitati a interrogarci insieme perché va diminuendo sempre più l’attenzione e l’interesse di molta gente, specie di mezza età e giovani, per la partecipazione alla vita ecclesiale”. “A questa ‘lettura della situazione’ – aggiunge – sarebbe bello che partecipassero anche quanti sono scontenti dell’azione della Chiesa, ma che avrebbero qualche cosa di meglio da chiedere, proporre e attendere”. Tessarollo sottolinea poi che “l’obiettivo ambizioso finale della visita” è “che la nostra Chiesa diocesana giunga ‘a una concorde’, condivisa, sapientemente e realisticamente organizzata azione missionaria, pastorale e caritativa, proposta in un rinnovato e possibile ‘programma pastorale’”. Si tratta di individuare “piste e intenti comuni rispondenti alle aspirazioni e situazioni della gente di ‘oggi’”. “Questo – osserva – potrebbe dare una ‘rinnovata identità’ alla Chiesa locale”. “Ma – conclude il vescovo – c’è bisogno di impegno e mobilitazione di molti per vincere l’impoverimento e l’usura del tempo che lasciano le loro rughe anche sul volto della nostra Chiesa”.