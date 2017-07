Diocesi: Molfetta, oggi secondo anniversario della morte di mons. Martella. Iniziative per ricordare il vescovo

MANIFERSTO.indd

Oggi sarà il secondo anniversario della morte di mons. Luigi Martella, vescovo di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi. “Siamo in molti a non capacitarci che sia trascorso un anno dalla tua dipartita da noi, carissimo mons. Luigi, anzi amatissimo don Gino”, scriveva un anno fa l’attuale vescovo, mons. Domenico Cornacchia, nella “lettera a don Gino” che costituì l’editoriale dello speciale del settimanale diocesano “Luce e Vita” n. 27 di domenica 3 luglio 2016. Quest’anno il presule scomparso sarà ricordato, in forma comunitaria, con alcuni eventi, tra Molfetta e Depressa.

A Molfetta, stasera, alle ore 19, presso il duomo di San Corrado, il vescovo Cornacchia celebrerà l’Eucarestia in suffragio del compianto vescovo don Gino. Dopo i tre numeri speciali realizzati in occasione della morte, del trigesimo e del primo anniversario di morte, il settimanale “Luce e Vita” dedica il paginone al ricordo del vescovo con due interventi: don Vincenzo Turturro, suo segretario dal 2002 al 2006 e attuale segretario alla nunziatura apostolica di Buenos Aires, e Sergio de Ceglia, presidente dell’Opera Pia Monte di Pietà e Confidenze di Molfetta. In questi giorni è stato pubblicato il numero di “Luce e Vita Documentazione 2015-2”, bollettino diocesano semestrale ufficiale per gli Atti di Curia, come supplemento al settimanale diocesano. Esso, listato a lutto, documenta il secondo semestre 2015, periodo che ha visto la diocesi segnata profondamente dalla morte improvvisa prima del vescovo Martella (6 luglio 2015), poi dell’amministratore, mons. Domenico Amato (4 ottobre 2015). È possibile richiedere il volume presso la redazione di Luce e Vita. “Volti e voce del Pastore”: l’Ufficio per le comunicazioni sociali pubblicherà oggi on line, sul sito e sui canali diocesani, un breve video per ricordare mons. Martella, immagini, video e registrazioni di alcuni suoi interventi, dal suo ingresso a Molfetta al suo ultimo discorso, qualche giorno prima del decesso. Sul canale Youtube è stata, inoltre, realizzata la playlist “Mons. Luigi Martella” che raccoglie vari documenti video pubblicati in rete.

A Depressa stasera, alle ore 18.30, S. Messa celebrata da mons. Vito Angiuli, vescovo di Ugento-S.Maria di Leuca, presso il piazzale dell’oratorio parrocchiale “Giovanni Paolo II”. A seguire la presentazione del volume “Don Gino Martella: il sorriso e la mitezza”. Parteciperanno mons. Angiuli, Hervè Cavallera, professore di Storia della Pedagogia Università Salento; don Nicolò Tempesta, già segretario personale del presule scomparso; Antonio Ciardo, medico chirurgo e curatore del volume; don Andrea Carbone, parroco di S. Antonio a Depressa.