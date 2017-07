Diocesi: Cuneo, in festa per i 200 anni dalla fondazione. Domenica 16 luglio Messa in piazza Galimberti, presieduta da card. Bertello

Cuneo si prepara a celebrare i duecento anni dalla fondazione della diocesi. Sarà momento di “lode e ringraziamento che insieme vogliamo elevare a Dio per questa storia di Grazia: raccogliamo i frutti del seme che è stato gettato lungo questi anni”. Sono le parole del vescovo, mons. Piero Del Bosco, che stamane in conferenza stampa ha presentato i momenti che “in un vero clima di festa” segneranno questa ricorrenza. Momento culmine sarà domenica 16 luglio la celebrazione della Messa che si terrà nella piazza centrale della città, piazza Galimberti: “Volutamente celebreremo in piazza, in un luogo pubblico, perché l’azione della diocesi in questi 200 anni ha coinvolto l’intera comunità civile”, ha spiegato mons. Del Bosco. A presiedere sarà il card. Giuseppe Bertello, legato pontificio del Santo Padre, uno dei cardinali che fanno parte del gruppo dei “consiglieri” del Papa. Concelebreranno i vescovi del Piemonte e i vescovi cuneesi che esercitano il loro ministero nel mondo. In quell’occasione sarà proclamato S. Dalmazzo patrono secondario della diocesi: “Le ricerche scientifiche di questi ultimi decenni danno ragione della storicità dell’instancabile opera di S. Dalmazzo” nel diffondere “il cristianesimo proprio nelle nostre terre del sud del Piemonte”, ha precisato il vescovo. Nel calendario poi una serie di mostre ed esposizioni straordinarie delle chiese nel centro storico della città . Tra le iniziative anche un “Teatro sociale” sul tema del viaggio intitolato “Passaggi” che “sappia interpretare, guardando al passato e con l’attenzione al futuro, i temi della carità, condivisione, servizio per coinvolgere la nostra comunità nelle sue differenti componenti”.