Diocesi: Capua, firmato protocollo d’intesa “Educazione alla legalità”

A Santa Maria Capua Vetere è stato firmato il protocollo d’intesa “Educazione alla legalità”. Nella sale della Presidenza del Tribunale si sono riuniti, nei giorni scorsi, i diciassette rappresentanti delle Istituzioni che hanno siglato il documento promosso dall’Amministrazione Mirra. Per l’arcidiocesi di Capua era presente i vicario generale, mons. Elpidio Lillo. Il protocollo, come ricorda “kairosnet”, avrà la durata di quattro anni e prevede la formazione di una commissione formata dai rappresentanti o delegati degli enti firmatari che si riuniranno per concordare insieme le attività e le tematiche specifiche da pianificare nelle scuole e non solo. “Abbiamo seguito fin dall’inizio – ha dichiarato mons. Lillo – queste iniziative nella città di Santa Maria Capua Vetere e oggi sono felice di essere qui con voi per continuare insieme questo cammino iniziato proprio dalle parole di Papa Francesco sulla nostra terra. Come ha ricordato Sua Santità, oggi viviamo una moderna società ‘gassosa’ e ‘volatile’ e non c’è peggior alienazione per una persona di sentire che non ha radici, che non appartiene a nessuno”.