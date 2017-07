Consumi: Coldiretti, “svolta salutista degli italiani, sulle tavole torna la dieta mediterranea”

“Svolta sulle tavole degli italiani dove, dopo anni di abbandono, torna prepotentemente la dieta mediterranea con un aumento record dei consumi che va dal +9,5% per pesce e prodotti ittici fino alla crescita del 3,1% per frutta e verdura”. È quanto afferma la Coldiretti a seguito di un’analisi condotta sulla base dei dati Istat relativi ai consumi degli italiani a tavola nel 2016. “Le famiglie – si legge in una nota – hanno speso 447,96 euro mensili per prodotti alimentari e bevande analcoliche con un aumento medio di appena l’1,5% rispetto all’anno precedente, ma con forti differenze nei diversi prodotti messi nel carrello”. La maggiore voce di spesa è diventata quella per frutta e verdura (102,32 euro al mese), seguita da quelle per carni (93,53 euro, in calo del 4,8%) e per pane, pasta e cereali. “Una tendenza che è confermata anche nel 2017 con un balzo record del 9,6% negli acquisti di frutta e verdura nel primo quadrimestre sulla base delle elaborazioni Coldiretti su dati Nielsen”. “Ad aumentare – prosegue la nota – sono i consumi di frutta secca (+11,9%), quelli di verdura (+11,9%) e quelli di frutta (+7,1%) con una netta inversione di tendenza rispetto al passato dettata dal cambiamento degli stili di vita verso la domanda di cibi più genuini”. Secondo Coldiretti, “la svolta salutista degli italiani a tavola del 2016 ha consentito all’Italia di collocarsi ai vertici della classifica ‘Bloomberg Global Health Index’ su 163 Paesi per la popolazione maggiormente in salute e sana a livello mondiale”. “La dieta mediterranea ha consentito agli italiani – conclude la Coldiretti – di conquistare valori record nella longevità con 80,3 anni per gli uomini e 85,2 anni per le donne”.