Cecità: Roma, il 7 luglio presentazione dei risultati del progetto “Value blindness care”

Saranno presentati venerdì 7 luglio, presso il Montecitorio Meeting Centre di Roma, i risultati del progetto “Value blindness care” realizzato dal team di ricercatori di Vihtali, spin off dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. L’obiettivo, si legge in una nota, è quello di “delineare, secondo l’approccio della Value based health care, le soluzioni operative per gestire la cecità evitabile in un’ottica di sistema”. Nel corso dei lavori, che prenderanno il via alle 14, interverranno tra gli altri Muir Gray, dell’Oxford University, Walter Ricciardi, presidente dell’Istituto superiore di sanità, Stefano Vella, presidente dell’Agenzia italiana del farmaco, e Nando Minnella, della segreteria tecnica del Ministero della Salute. “Il focus sul percorso di gestione della maculopatia degenerativa legata all’età (Dmle) – prosegue la nota – sarà l’occasione per discutere, con gli esperti e i rappresentanti di Ministero della Salute, Istituto superiore di sanità e Aifa che parteciperanno all’evento, di riduzione delle variazioni ingiustificate nell’accesso e utilizzo dei servizi sanitari nonché del rapporto tra ingresso dell’innovazione, appropriatezza terapeutica e sostenibilità dell’assistenza socio-sanitaria”.