Avvenire: la prima pagina di domani 7 luglio. Vertice di Tallinn, G20 ad Amburgo, codice antimafia, manifestazione a Londra per Charlie Gard, gelo tra Trump e Putin

“Ue, la solidarietà non va in porto” è il titolo di apertura di “Avvenire” dedicato al vertice europeo di Tallinn sull’immigrazione, dal quale sono arrivati segnali formali di sostegno all’Italia, ma non azioni concrete di apertura dei porti di altri Paesi agli sbarchi di migranti salvati in mare. Sulla questione anche un appello a favore dei minori non accompagnati firmato da Franco Nero e Vanessa Redgrave.

Una fotocronaca dà conto delle manifestazioni alla vigilia del G20 ad Amburgo e del clima gelido del faccia a faccia tra Trump e Putin. Titolo di centropagina sul sì al codice antimafia con la stretta per i corrotti e le conclusioni della direzione del Pd.

Ancora, un richiamo sulla manifestazione a Londra in favore di Charlie Gard, tema al quale è dedicato anche l’editoriale a firma di Roberto Colombo. Completa la prima pagina un’intervista al card. Stanisław Dziwisz di ricordo del portavoce vaticano Navarro Valls, scomparso ieri.