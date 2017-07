Sir: principali notizie dall’Italia e dal mondo. Charlie Gard, stop da Londra al trasferimento a Roma. Corea del Nord, lancio missili e manovre militari nell’area. In Italia, 6 milioni di persone con meno di mille euro di pensione

Charlie Gard: Ospedale Bambino Gesù valuta accoglienza ma arriva stop da Londra

Non è possibile trasferire il piccolo Charlie da Londra a Roma, all’interno della struttura dell’ospedale Bambino Gesù, che si è offerto di accogliere il piccolo. Sulla vicenda ieri è intervenuto anche il ministro degli Esteri, Angelino Alfano, che all’Ansa ha detto: “Il nostro ambasciatore ha già parlato con il management del Great Ormond Street Hospital e la risposta è stata che hanno le mani legate da due sentenze che devono rispettare. Avrò un colloquio telefonico con il mio omologo Boris Johnson e ne parlerò con lui”. Mariella Enoc, presidente dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, ha detto ai giornalisti di essere stata contattata dalla mamma di Charlie dopo l’offerta dell’ospedale romano di accogliere il piccolo. “È una signora molto determinata e molto decisa, che non vuole cedere di fronte a nulla”. Ma l’ospedale londinese ha risposto che per motivi legali, non può trasferire il bambino a Roma. Anche il segretario di Stato Vaticano, il card. Pietro Parolin, ha detto ieri che la Santa Sede farà il possibile per superare gli ostacoli legali. “Superare questi problemi? Se possiamo farlo lo faremo”.

Corea Nord: Kim Jong-un non rinuncia a test nucleari. Usa e Corea del Sud lanciano missili nell’area

La Corea del Nord, all’indomani del lancio del suo primo missile balistico intercontinentale, fa sapere che non rinuncerà mai ai suoi test nucleari, che definisce “pacchi regalo” per gli Stati Uniti. Secondo gli analisti ci vorranno ancora molti anni per realizzare l’obiettivo di Kim Jong-un, ma il lancio di un missile intercontinentale viene comunque visto come una “linea rossa” oltre la quale, se Pyongyang non sarà fermata, sarà solo una questione di tempo. Gli Stati Uniti hanno chiesto alle Nazioni Unite, con Giappone e Corea del Sud, la convocazione di un Consiglio di sicurezza straordinario. Intanto dalle basi militari Usa e sudcoreane situate in Corea del Sud sono stati lanciati alcuni missili di precisione in acque territoriali sudcoreane. Lo hanno fatto sapere autorità militari statunitensi a Seul. L’ottavo battaglione di stanza nell’area ha riferito che il lancio di missili è stata una risposta diretta al lancio nordcoreano, una prova di forza volta a dimostrare il sostegno statunitense all’alleato sudcoreano.

Migranti: il piano Ue, centro di coordinamento in Libia

La Commissione Ue ha presentato un piano d’azione per alleviare la pressione dei migranti sull’Italia: impegno per un centro di coordinamento in Libia, richiesta di un codice di condotta per le Ong, aree di salvataggio in Tunisia e Libia, più rimpatri dall’Italia, che però deve accelerare sulle procedure. Si impegna a sostenere “l’organizzazione di un Centro di coordinamento per i salvataggi in mare pienamente operativo in Libia”. La Commissione Ue, inoltre, sollecita gli Stati membri a contribuire maggiormente al Fondo per l’Africa, per completare il contributo da 2,6miliardi di euro dal budget europeo; accelerare i ricollocamenti dall’Italia; ad andare avanti sulla riforma del regolamento di Dublino; oltre a mobilitare le loro capacità per sostenere i rimpatri dei migranti irregolari dall’Italia. In arrivo, inoltre, da Bruxelles un nuovo esborso da 35 milioni di euro per la gestione della migrazione in Italia. La Commissione europea si impegna a un rafforzamento ulteriore della capacità delle autorità libiche con un progetto da 46 milioni di euro preparato in modo congiunto con l’Italia.

Italia: pensione, meno di mille euro al mese per 5,8 milioni di persone

Sono 5,8 milioni i pensionati italiani che nel 2016 potevano contare su un reddito da pensione inferiore a 1.000 euro al mese, il 37,5% del totale (15,5 milioni i pensionati), in calo dal 38% del 2015. È quanto emerge dal Rapporto annuale Inps. Per le donne la percentuale di chi riceve meno di 1.000 euro al mese sul totale delle pensionate è del 46,8% (3,8 milioni di persone) mentre per gli uomini è del 27,1%.

Monte Paschi Siena: al via il piano di ristrutturazione 2017-2021, 5.500 esuberi e 600 filiali da chiudere

Sono 5.500 gli esuberi nel gruppo Mps previsti dal piano di ristrutturazione 2017-2021. Di questi, 4.800 attraverso l’attivazione del fondo di solidarietà. Le filiali da chiudere sono circa 600: dalle 2.000 del gruppo nel 2016 a 1.400 nel 2021. Entro luglio lo Stato diventerà il primo azionista del Monte dei Paschi con il 70%. Dopo sei mesi di trattative l’Unione europea ha dato il via libera all’ingresso pubblico nel capitale della banca più antica del mondo che sarà quindi oggetto di una ricapitalizzazione precauzionale da 8,1 miliardi. Un’operazione che segna “la svolta” per l’intero sistema bancario italiano, ha detto il ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, rivendicando la bontà di un intervento che minimizza l’esborso per lo Stato e, quindi, “non scarica il costo dei salvataggi sui contribuenti”.

Ilaria Alpi: la procura di Roma chiede l’archiviazione. Impossibile accertare movente e killer

Impossibilità di risalire al movente e agli autori degli omicidi dell’inviata del Tg3, Ilaria Alpi, e dell’operatore Miran Hrovatin, avvenuti il 20 marzo 1994 a Mogadiscio, in Somalia, e nessuna prova di presunti depistaggi. La procura di Roma chiude, con una richiesta di archiviazione, l’inchiesta sui fatti di 23 anni fa. A decidere, ora, sarà il gip.

Usa: Trump per i festeggiamenti del 4 luglio, “il Paese va benissimo”

“L’economia fa fuoco e fiamme. Il nostro Paese sta facendo benissimo, da qualsiasi parte si guardi. Abbiamo delle sfide, ma vi faremo fronte, credetemi”. Così Donald Trump parlando davanti a una platea di militari con le loro famiglie, ospitati alla residenza presidenziale per il tradizionale picnic del 4 luglio. “Vi sosterrò sempre”, ha aggiunto Trump, comparendo con accanto la first Lady Melania e dando così il via alle celebrazioni per la prima Festa d’indipendenza da presidente.