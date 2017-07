Papa Francesco: telegramma di cordoglio per la scomparsa del card. Meisner

“Con profonda commozione ho appreso la notizia che improvvisamente e inaspettatamente il card. Joachim Meisner è stato chiamato da questa terra dal Dio della misericordia”. Comincia così il telegramma di cordoglio inviato dal Papa al card. Rainer Woelki, arcivescovo di Colonia, per la morte del card. Joachim Maisner, arcivescovo emerito di Colonia, scomparso ad 83 anni. “Sono vicino a lei e a tutti i fedeli dell’arcidiocesi di Colonia nella preghiera per il compianto pastore”, prosegue Francesco: “Con fede profonda e amore sincero per la Chiesa – il ritratto – il card. Meisner si è dedicato all’annuncio della Buona Novella”. “Cristo Signore lo ricompensi per il suo impegno fedele e intrepido a favore del bene degli uomini dell’Est e dell’Ovest, e lo renda partecipe della comunione dei Santi in cielo”, la conclusione del telegramma.