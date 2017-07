Informazione: da oggi attivo il portale www.uspinews.it

Dopo un periodo di prova e sperimentazione svolto con alcune testate associate, da oggi è pienamente attivo e operante il portale www.uspinews.it, l’informazione italiana, raggiungibile dagli indirizzi: www.uspinews.it e www.informazioneitaliana.info

“Uspi News è il portale dell’Unione stampa periodica italiana dedicato alla raccolta e divulgazione delle notizie prodotte dai giornali associati – informa una nota -. L’editoria medio-piccola rappresenta un patrimonio di informazione soprattutto a livello locale, particolarmente legato al territorio. La quantità enorme di notizie utili e il flusso continuo di informazione, in tutti i settori di interesse generale, rappresenta un unicum nel panorama delle news e rende chiara a tutti l’importanza dei nostri giornali per la formazione dell’opinione pubblica e per il pluralismo dell’informazione”. Inoltre, “la pubblicazione sul portale Uspi News delle notizie tratte dai periodici associati comporta una vasta visibilità alle singole testate”.