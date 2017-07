Estate: Mondragone, dal 7 luglio sul lido della Stella Maris l’iniziativa “Accendi una lampara della fede”

“Accendi sul tuo lido o sulla tua spiaggia, durante la notte per tutta l’estate, una lampara della fede”: è l’iniziativa per l’estate 2017, che padre Antonio Rungi, religioso passionista, avvierà il 7 luglio, alle ore 19, inaugurando la stagione estiva nella casa di accoglienza delle Suore di Gesù Redentore, la Stella Maris di Mondragone, di cui padre Rungi è assistente spirituale. A conclusione della Santa Messa delle ore 19, nella cappella delle Suore, padre Rungi, dopo la benedizione di tutti gli operatori turistici della struttura, consegnerà alla superiora della casa questo segno di luce e di speranza, che verrà collocato sul lido della Stella Maris. L’obiettivo, si legge in una nota, è “coinvolgere intorno a questo progetto tutti gli operatori della zona e se possibile delle zone turistiche dell’Italia e in particolare le strutture estive dirette dalle Suore o da altre istituzioni religiose”.

“La lampara – sottolinea padre Rungi – è un tipo di lampada molto grossa e potente, montata su di una barca che viene usata dai pescatori di notte per illuminare la superficie dell’acqua, al fine di attrarre i pesci in superficie per poi intrappolarli nella rete o catturarli con la fiocina”. Partendo da questo strumento importante per i pescatori, padre Rungi si rifà al Vangelo di Marco, in cui Gesù promette ai suoi discepoli, che erano pescatori di mestiere, di trasformarli in pescatori di uomini. “Come operatori della pastorale del turismo abbiamo tuto il dovere – afferma padre Rungi – di evangelizzare anche attraverso i segni. La lampara della fede è un richiamo visivo su tutti i lidi per quanti vogliono attingere da Gesù e dalla religione cattolica la luce della fede, della speranza e della carità”. “Lo spirito non va in vacanza – conclude il passionista – né va in vacanza il nostro essere cristiani ovunque ci troviamo, anche sulla spiaggia, sul lido o viaggiando o lavorando in mare”.