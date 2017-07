Diocesi: Agrigento, oggi la giornata della vita consacrata dedicata al mondo giovanile

È dedicata al tema “La vita consacrata e i giovani, tra fascino e sfida: il coraggio di osare” la giornata diocesana della vita consacrata che si svolge oggi ad Agrigento, presso il seminario arcivescovile. “I consacrati della diocesi – spiegano i promotori – in preparazione al prossimo Sinodo sui giovani hanno voluto dedicare questa loro giornata di fraternità all’ascolto della realtà giovanile per poter cogliere le loro attese e lasciarsi interrogare su quale ruolo accanto alla gioventù di oggi”. Dopo la riflessione guidata da Alex Zappalà, fino allo scorso febbraio segretario nazionale del settore giovanile di Missio, in programma la celebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo di Agrigento, il card. Francesco Montenegro. A seguire il momento assembleare con i rappresentanti di Cism, Usmi e Ciis.