Cultura: Centro Papa Luciani di Santa Giustina, da domani il seminario “Dall’unità d’Italia all’entrata in vigore della Costituzione tra diritto, politica, storia e arte”

Si terrà da domani all’8 luglio presso il Centro Papa Luciani di Santa Giustina (Belluno) il seminario nazionale di studi sul tema “Dall’unità d’Italia all’entrata in vigore della Costituzione tra diritto, politica, storia e arte”. Il seminario intende analizzare i diversi aspetti storici, politici e giuridici in Italia nel periodo che va dal 1861 (unità d’Italia) al 1948 (entrata in vigore della Costituzione italiana). Inquadrato questo contesto temporale i relatori proporranno diversi temi di approfondimento suddivisi in quattro sessioni di lavoro (evoluzione della forma di governo e i rapporti centro-periferia; rappresentanza politica; rapporti tra Stato e Chiesa; tutela del patrimonio culturale di interesse religioso). I quindici relatori (docenti universitari, ricercatori, studiosi e soprintendenti) provenienti da Ferrara, Caserta, Vicenza, Milano, Venezia, Como, Roma, Bari, Siena, Torino, Messina e Agrigento, sono stati selezionati da un comitato scientifico. L’iniziativa, organizzata da Michelangelo De Donà (Università di Pavia e Campus Ciels di Padova) e Daniele Trabucco (Università di Padova e Campus Ciels di Padova), si avvale della collaborazione con l’Universidad de Bogotà Jorge Tadeo Lozano (Colombia), l’Istituto di scienze religiose Monte Berico (Vicenza), Marianum Pontificia Università Teologica di Roma, la rivista “Esempi di Architettura” e Rigpac “Red Internacional de Pensamiento critico sobre Globalización y Patrimonio Construido”. Fondamentale l’attività di valutazione e selezione svolto dal comitato scientifico composto da Marco Almagisti (Università di Padova), Mario Dal Bello (Pontificia Università Lateranense), Gennaro Ferraiuolo (Università di Napoli Federico II), Damiano Iacobone (Politecnico di Milano), Olimpia Niglio (Issr Santa Maria di Monte Berico, Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano), Chiara Visentin (Iuav Venezia).