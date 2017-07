Vaccini: card. Parolin, “incoraggiamo” campagna Ospedale Bambino Gesù

“Io credo che stiamo andando nel senso giusto quindi incoraggiamo ed esprimiamo piena fiducia nell’attuale dirigenza dell’ospedale e la incoraggiamo ad andare avanti in questo cammino che si è aperto”. Sull’appello della presidente Enoc a sostegno della campagna vaccinazioni per tutti i bambini, il segretario di Stato Pietro Parolib ha aggiunto: “Mi sembra importante. Abbiamo visto casi in cui la mancata vaccinazione ha portato danni irreparabili nei confronti dei bambini. Di fondo mi sento di condividerla”.