Ucraina: card. Sandri visiterà la Chiesa greco-cattolica come “segno di attenzione del Santo Padre”

Dall’11 al 17 luglio, il cardinale Leonardo Sandri, prefetto della Congregazione per le Chiese orientali, si recherà in visita ufficiale alla Chiesa greco-cattolica ucraina (Cgcu). Ad annunciarlo è un comunicato diffuso oggi dalla Chiesa greco-cattolica sottolineando come “la visita del cardinale è un segno di attenzione del Santo Padre verso l’attività e lo sviluppo della Chiesa greco-cattolica ucraina”.

Il 12 luglio, il giorno della festa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo secondo il calendario giuliano, il cardinale parteciperà alla Divina Liturgia nella chiesa cattedrale della Cgcu a Kiev e reciterà un requiem per Sua Beatitudine Lubomyr Husar. Lo stesso giorno, il cardinale visiterà anche il Seminario dell’arcidiocesi di Kiev, che attualmente accoglie circa 60 seminaristi destinati al servizio pastorale all’Ucraina centrale e orientale.

Il giorno successivo è prevista la consacrazione della cappella sotterranea della chiesa cattedrale nella città di Kharkiv che si trova nella parte centrale dell’Ucraina. Da lì il cardinale Sandri partirà per la città di Kramators’k, sita a 200 chilometri da Kharkiv, che all’inizio della guerra russo-ucraina è stata governata dai militanti della cosiddetta Repubblica autoproclamata. A Kramatorsk si terrà la Divina Liturgia nella chiesa di sant’Elia e avrà luogo l’incontro con i sacerdoti dell’Esarcato di Donetsk. Inoltre, il cardinale Sandri visiterà il centro sociale “Bdgilka”.

Il 14 luglio il prefetto della Congregazione visiterà la città di Slovyansk liberata dalle truppe russe a luglio dello scorso anno, dove si incontrerà con i rifugiati e gli sfollati. Il giorno dopo, il cardinale Sandri visiterà l’arcieparchia di Ivano-Frankivsk, in Ucraina occidentale, da dove si recherà in pellegrinaggio al Centro mariano ucraino di Zarvanytsia. Nel villaggio di Zarvanytsia Sandri prenderà parte alla Divina Liturgia con i vescovi e rivolgerà la parola ai pellegrini. La visita in Ucraina si concluderà con la preghiera nella cattedrale di San Giorgio, dell’arcidiocesi di Leopoli, dove riposano le reliquie del metropolita Andrey Sheptytsky e del patriarca Josyf Slipyj. Durante la visita in Ucraina il cardinale Sandri sarà accompagnato da Sua Beatitudine Sviatoslav Shevchuk, arcivescovo maggiore della Chiesa greco-cattolica ucraina.