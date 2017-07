Sir: principali notizie dall’Italia e dal mondo. ‘Ndrangheta, 116 arresti in Calabria. Migranti, stop di Francia e Spagna agli sbarchi. Corea del Nord, un nuovo missile

‘Ndrangheta: blitz Ros contro vertici, 116 fermi. Indagine Dda Reggio Calabria

Carabinieri del Ros e del comando provinciale di Reggio Calabria, sono impegnati nell’esecuzione di un provvedimento di fermo emesso dalla Dda reggina nei confronti di 116 persone. I provvedimenti scaturiscono da un’indagine diretta dalla Dda e condotta dai carabinieri del Ros e del Gruppo di Locri sui vertici delle più importanti cosche del “mandamento” ionico ritenuto il cuore pulsante dell’intera ‘ndrangheta nonché punto di riferimento di tutte le articolazioni extraregionali, nazionali ed estere. All’operazione hanno partecipato oltre 1.000 carabinieri coadiuvati da elicotteri, unità cinofile e militari specializzati nella localizzazione di bunker e cavità nascoste.

Migranti: stop di Francia e Spagna agli sbarchi nei loro porti. Austria pronta a schierare l’esercito

Francia e Spagna si dicono pronte a sigillare i loro porti, l’Austria a schierare l’esercito al Brennero. Sono poco concilianti le risposte europee alle richieste d’aiuto italiane, alla vigilia dell’incontro informale dei ministri dell’Interno Ue a Tallin. E a poco servono, nel concreto, i complimenti di Donald Trump: la Casa Bianca ha fatto sapere che il presidente Usa parlando al telefono con Gentiloni ha lodato “gli sforzi dell’Italia per affrontare la rilevante crisi migratoria libica”. Il nodo più difficile da sciogliere all’incontro dei ministri dell’Interno Ue sarà l’ipotesi di far sbarcare i migranti soccorsi in porti di altri Paesi Ue. Difficoltà si registrano anche sulla questione delle risorse per il Fondo fiduciario d’emergenza dell’Unione europea per la stabilità e la lotta contro le cause profonde della migrazione, al quale per il momento, gli Stati membri hanno versato solo 89 milioni di euro.

Migranti: dati del Viminale, 85mila sbarchi nel 2017. I nigeriani sono i più numerosi. I minori non accompagnati sono 9.761

Hanno toccato quota 85.183 i migranti sbarcati nel 2017 in Italia, il 20% in più rispetto al 2016, secondo i dati diffusi dal Viminale. In testa alle nazionalità di chi è arrivato sono sempre i nigeriani (13.516), seguiti da bengalesi (7.993), guineani (7.538) e ivoriani (7.151). I minori non accompagnati sono saliti a 9.761. È la Lombardia ad ospitare la maggiore quota di profughi (13%), seguita da Lazio e Campania (9%), Piemonte, Emilia Romagna e Veneto (8%). I richiedenti asilo trasferiti in altri Paesi europei secondo il principio della relocation sono 7.396.

Charlie Gard: Ospedale Bambino Gesù, studiamo la possibilità di accoglierlo. In campo anche Trump

“Ho chiesto al direttore sanitario di verificare con il Great Ormond Street Hospital di Londra, dove è ricoverato il neonato, se vi siano le condizioni sanitarie per un eventuale trasferimento di Charlie presso il nostro Ospedale. Sappiamo che il caso è disperato e che, a quanto risulta, non vi sono terapie efficaci”. Così Mariella Enoc, presidente dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù: “Siamo vicini ai genitori nella preghiera e, se questo è il loro desiderio, disponibili ad accogliere il loro bambino presso di noi, per il tempo che gli resterà da vivere”. Sul caso Charlie interviene anche il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, offrendo aiuto. Lo scrive su Twitter: “Se possiamo aiutare il piccolo #CharlieGard, come i nostri amici in Gb e il Papa, saremmo felici di farlo”.

Italia: disoccupazione maggio risale a 11,3%. Giovani senza lavoro aumentano al 37%

Il tasso di disoccupazione risale a maggio all’11,3%, in aumento di 0,2 punti percentuali dopo il calo di aprile. Lo comunica l’Istat, che sempre per il mese di maggio stima 51mila occupati in meno rispetto ad aprile e 141mila in più rispetto a maggio 2016. È il primo calo congiunturale dopo 8 mesi. Risultano in aumento da aprile solo gli occupati ultracinquantenni e i dipendenti con contratti a termine. A maggio, comunica ancora l’Istat, cresce anche il tasso di disoccupazione giovanile, che sale al 37% con un incremento di 1,8 punti da aprile. Rispetto ad aprile ci sono 25mila 15-24enni in più in cerca di occupazione.

Corea del Nord: lancia nuovo missile. Sfida agli Usa nell’Independence Day

La Corea del Nord saluta il 4 luglio, giorno dell’Independence Day, con un nuovo lancio, l’undicesimo dell’anno e ancora verso il mar del Giappone, a meno di un mese dall’ultimo lancio dell’8 giugno. L’ennesima sfida al mondo è adesso anche tra le più inquietanti: anche perché dimostra la volontà del regime di andare avanti malgrado le aperture di Moon Jay-in, il nuovo leader di Seul, che ospite a Washington pochi giorni fa aveva strappato a Donald Trump l’appoggio alla linea morbida, sottolineando l’opportunità di tenere aperta la porta al dialogo “sotto le giuste circostanze”.

Francia: sparatoria a Tolosa, un morto e sei feriti. Forse un regolamento di conti

È di un morto e sei feriti, due dei quali gravi il bilancio di una sparatoria a la Reynerie, quartiere caldo della banlieue di Tolosa. Due uomini in moto, secondo le prime ricostruzioni, avrebbero aperto il fuoco contro un gruppo di persone e sarebbero poi fuggiti. Numerosi poliziotti sono giunti sul posto. Uno degli assalitori era vestito con abiti islamici. Anche se per il momento le forze dell’ordine non escludono alcuna pista, l’ipotesi più accreditata sembra essere quella del regolamento di conti.