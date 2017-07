Scuola: Forum, “domani giornata importante per l’alleanza con famiglia e società civile”

“A più di quaranta anni dall’entrata in vigore, i decreti delegati della scuola hanno bisogno di fare il tagliando soprattutto per quanto riguarda il rapporto tra responsabilità istituzionali e le responsabilità condivise. E nella giornata di domani si svolgeranno due importanti eventi, uno è l’incontro del progetto ‘Immìschiati a scuola’ sui decreti attuativi della legge 107/2015 e l’altro è la prima riunione del gruppo di lavoro voluto dalla ministra Fedeli, tra l’altro, sulla partecipazione degli studenti e delle associazioni dei genitori”. Lo ricorda oggi una nota del Forum nazionale delle associazioni familiari.

“Domani dunque si aprirà un cammino a doppio binario che coinvolge direttamente il Forum delle associazioni familiari e le associazioni dei genitori – spiega Maria Grazia Colombo, vicepresidente del Forum -. Una giornata importante per quanto riguarda l’alleanza tra famiglia, scuola e società civile. L’obiettivo è inventare un modo nuovo di lavorare insieme genitori, docenti e studenti dentro la scuola, non una scuola astratta ma quella scuola che ogni giorno viviamo in un dialogo educativo e didattico”. “Scuola e famiglia quali luoghi e spazi da abitare per mettere in moto processi educativi anche in un dialogo operativo tra generazioni per creare forme nuove di presenza – sottolinea Colombo -. Gli spazi a volte dividono mentre le relazioni in questo caso tra genitori e tra docenti costruiscono e fanno cadere posizioni contrapposte”.