Pontificia Accademia per la vita: dal 5 al 7 ottobre la XXIII Assemblea generale in Vaticano

Sarà Papa Francesco ad aprire la mattina del 5 ottobre prossimo, dopo i saluti dell’arcivescovo Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la vita, la XXIII Assemblea generale dell’organismo, in programma fino al 7 ottobre in Vaticano, nell’Aula Nuova del Sinodo, alla presenza dei nuovi membri, rinnovati in base allo Statuto emanato dal Pontefice nel 2016. Il tema dell’assise, “Accompagnare la vita. Nuove responsabilità nell’era tecnologica”, verrà sviluppato nell’ambito di un ampio confronto pubblico. Nel pomeriggio del 5 ottobre la relazione principale “L’ uomo sperimentale: riproduzione, fabbricazione, generazione” sarà affidata ad Adriano Pessina, direttore del Centro di ateneo di bioetica dell’Università Cattolica del Sacro cuore. A discuterne Roberto Dell’Oro (direttore dell’Istituto di bioetica della Loyola Marymount University di Los Angeles) e Graciela Moya, (genetista dell’Università Cattolica di Buenos Aires). Si parlerà inoltre di genitorialità, filiazione, corporeità; mito della prestazione e cultura dello scarto; tecnologia a servizio della giustizia; accompagnamento della vita nel passaggio della morte. Tra i relatori dell’assemblea Ten Have Henk (bioeticista, Usa), Chiara Giaccardi (sociologa, Italia), Carter O’ Snead (giurista, Usa), Kathleen M. Foley (neurologa, Usa), Thomas Tomi (India) e Kostantinos Kornarakis (teologo, Grecia). Sabato 7 il card. Kevin Farrell, prefetto del Dicastero laici, famiglia e vita, presiederà la Messa nella basilica di san Pietro. A seguire la sintesi dei lavori di gruppo con le conclusioni di mons. Paglia.