Parlamento Ue: incontro chiarificatore tra Tajani e Juncker

(Strasburgo) Un incontro informale, chiarificatore, per abbassare i toni e tornare a collaborare per il bene dell’Europa. Dopo il diverbio in aula tra il presidente dell’Europarlamento Tajani e quello della Commissione Juncker, i due leader si sono visti, chiarendo le rispettive opinioni. Secondo quanto si apprende a Strasburgo, il presidente della Commissione si sarebbe scusato per i toni utilizzati, confermando invece le perplessità sul fatto che l’aula fosse vuota mentre parlava il presidente uscente del Consiglio dei ministri Ue. Del resto, come sa chi frequenta i lavori delle istituzioni Ue, capita di sovente che mentre è in corso una seduta in emiciclo, gli eurodeputati siano impegnati in lavori di commissione parlamentare o in altri incontri inerenti le loro funzioni politiche. L’incidente, comunque, stando a fonti parlamentari, risulta chiarito. Va inoltre considerato il fatto che il Parlamento è impegnato ad accrescere la presenza in aula dei deputati mediante possibili ritocchi ai calendari dell’aula, delle commissioni e dei gruppi politici.