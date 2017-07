Papa Francesco: “offriamo speranza cristiana a chi si è allontanato da Dio”

“Non dimentichiamo mai che la nostra gioia è in Gesù Cristo, che il suo amore è fedele e inesauribile. Perché quando un cristiano è triste, vuol dire che si è allontanato da Gesù”. È quanto afferma Papa Francesco, nel videomessaggio per le intenzioni di preghiera del mese di luglio, rilanciato da Radio Vaticana e dedicato al tema delle persone che si sono allontanate dalla fede cristiana. Quando una persona si è allontanata da Dio, sottolinea il Papa, “non bisogna lasciarlo solo. Dobbiamo offrirgli la speranza cristiana, con la parola, sì, ma ancor di più con la nostra testimonianza, con la nostra libertà, con la nostra gioia”. “Preghiamo per i nostri fratelli – conclude il Pontefice – che si sono allontanati dalla fede, perché, attraverso la nostra preghiera e la testimonianza evangelica, possano riscoprire la bellezza della vita cristiana”.