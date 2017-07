Ospedale Bambino Gesù: Lorenzin (ministro Salute), “orgogliosa di un centro che fa ricerca a questo livello in Italia”

Il Bambino Gesù è “l’ospedale dei bambini”. “Sono orgogliosa che ci sia un ospedale che fa ricerca a questo livello in Italia”. Intervenuta questa sera, presso la Casina Pio IV in Vaticano, alla presentazione della Relazione sanitaria e scientifica dell’Ospedale Bambino Gesù, il ministro della Salute Beatrice Lorenzin ha espresso soddisfazione per la qualità dell’attività di ricerca e cura svolta nel nosocomio. “L’altro aspetto che vorrei sottolineare – ha aggiunto – è la vostra straordinaria capacità di trapianti”. “Ho visto i vostri piccoli pazienti, alcuni dei quali arrivano da tutto il mondo, e ho visto con quale grande amore e competenza sono trattati”, le altre parole del ministro. “Abbiamo fatti i Lea – ha concluso – ed ora al ministero stiamo lavorando per fare finalmente dei Dgr pediatrici”.