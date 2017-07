Ospedale Bambino Gesù: Dallapiccola (direttore scientifico), “identificate 10 malattie orfane. Centro di riferimento di 15 reti Ern”

Grazie alla piattaforme genomiche e alle competenze bioinformatiche, nel 2016 l’Ospedale Bambino Gesù ha identificato “dieci nuove malattie rare che erano orfane di diagnosi. Un impegno costante che ha permesso di fornire risposte diagnostiche in oltre il 40% dei malati rari o ultra-rari seguiti”. Ad anticiparlo è il direttore scientifico del nosocomio, Bruno Dallapiccola, che questa sera interverrà alla presentazione, in Vaticano, della Relazione sanitaria e scientifica 2016. A certificare l’impegno e i risultati sul fronte delle malattie rare, le 15 reti Ern (European reference network) di cui il Bambino Gesù è stato nominato centro di riferimento dall’Unione europea. Il progetto delle reti di riferimento europee è stato avviato nel 2011 con l’obiettivo di condividere le conoscenze sulle malattie rare per coordinare al meglio le cure erogate all’interno deli diversi Paesi Ue. “La transnazionalità di questa intensa attività di ricerca – prosegue Dallapiccola – si è concretizzata nello sviluppo di nuovi protocolli di terapia in particolare quelli in ambito genomico e terapeutico, nella certificazione dell’officina farmaceutica e con l’avvio delle attività produttive che nei prossimi mesi metteranno a disposizione dei pazienti alcune terapie innovative”. “La presenza del Bambino Gesù all’interno di 15 reti negli European Reference Networks dedicati alle malattie rare – conclude – pone il nostro Ospedale al primo posto della pediatria europea ed esprime un lusinghiero riconoscimento internazionale, sia in ambito assistenziale sia di ricerca scientifica”.