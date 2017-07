Ospedale Bambino Gesù: card. Parolin, “trovare nuovi spazi e nuovi modelli organizzativi” con “saggezza e lungimiranza e confidando nella fiducia del Santo Padre”

“Curare e prendersi cura sono verbi inseparabili per la vostra attività quotidiana, che deve far spazio alla ricerca scientifica ma anche accompagnare i piccoli pazienti e i loro genitori offrendo, oltre alle cure, un ambiente sereno”. Ad affermarlo è stato il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, intervenuto questa sera presso la Casina Pio IV in Vaticano alla presentazione dell’annuale relazione sanitaria e scientifica dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù , con i principali risultati del 2016 nel campo della clinica e della ricerca. Ricordando che “nel 2019 si celebreranno i 150 anni della fondazione da parte della famiglia Salviati”, Parolin ha affermato che “per continuare a garantire cura ai pazienti e accoglienza alle famiglie l’Ospedale ha bisogno di trovare nuovi spazi e nuovi modelli organizzativi”. “Saggezza, lungimiranza e fiducia”: questi, per il segretario di Stato, gli atteggiamenti “necessari per accompagnare il cambiamento, sempre confidando nella fiducia del Santo Padre”.