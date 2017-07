Ospedale Bambino Gesù: autorizzazione Aifa per terapie geniche avanzate e altri riconoscimenti

L’officina farmaceutica dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù ha ricevuto l’autorizzazione dell’Aifa (Agenzia italiana del farmaco) per la produzione di terapie geniche avanzate; il percorso per la manipolazione delle cellule staminali ha ricevuto il prestigioso accreditamento Jacie (Joint Accreditation Committee of Isct and Ebmt), struttura non-profit creata dalle società scientifiche di riferimento in Europa per questo specifico campo. È quanto emerge dalla Relazione sanitaria e scientifica 2016 che verrà presentata questa sera in Vaticano. In crescita continua tutti i parametri di misura dei risultati scientifici che collocano il Bambino Gesù ai vertici della rete di Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e primo tra gli ospedali pediatrici italiani per livello di Impact Factor, valore che misura il “peso” delle pubblicazioni scientifiche. I numerosi accreditamenti conquistati nel 2016 hanno certificato i progressi compiuti sul fronte clinico, assistenziale e della ricerca: sono state certificate le sedi di Palidoro e S. Marinella; la sede di San Paolo Fuori le Mura ha ricevuto il riconoscimento quale Irccs (Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico).