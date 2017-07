Notizie Sir del giorno: Papa all’Ansa su migrazioni, corridoi umanitari, ‘ndrangheta, media diocesani

Papa Francesco: messaggio all’Ansa, “vicino a quanti si aprono saggiamente al complesso fenomeno migratorio”

“Sono vicino con l’affetto e l’incoraggiamento a quanti, istituzioni, realtà associative e singoli si aprono saggiamente al complesso fenomeno migratorio con adeguati interventi di sostegno, testimoniando quei valori umani e cristiani che stanno alla base della civiltà europea”. Lo afferma Papa Francesco in un messaggio inviato all’Ansa nei giorni scorsi sul portale Infomigrants.net, il flusso di notizie per i migranti realizzato dall’agenzia con i partner europei “France Media Monde” e “Deutsche Welle”. (clicca qui)

Charlie Gard: Enoc (Bambino Gesù), l’ospedale di Londra ha detto “no” al trasferimento. La mamma “è molto determinata”

“Sono stata contattata dalla mamma di Charlie. È una signora molto determinata e molto decisa, che non vuole cedere di fronte a nulla. Ci ha chiesto di provare a verificare la possibilità che questa cura venga fatta, e i nostri medici e scienziati stanno approfondendo la possibilità”. Lo ha riferito ai giornalisti Mariella Enoc, presidente dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù, a margine della presentazione, stasera, della Relazione sanitaria e scientifica. Ieri Enoc aveva fatto sapere di avere incaricato il direttore sanitario del Bambino Gesù di verificare con il Great Ormond Street Hospital di Londra, dove è ricoverato il piccolo, se vi fossero le condizioni sanitarie per un suo eventuale trasferimento al Bambino Gesù. “L’ospedale – ha spiegato oggi ai giornalisti – ci ha detto che, per motivi legali, non può trasferire il bambino da noi. Questa è un’ulteriore nota triste”. (clicca qui)

Migrazioni: piano d’azione della Commissione Ue per sostenere l’Italia. Timmermans, “solidarietà europea”

(Strasburgo) “La situazione in Italia è molto complicata. Per questo l’Italia ha chiesto aiuto all’Unione europea ed è una richiesta più che giustificata”. Frans Timmermans, primo vicepresidente della Commissione, si schiera a fianco dell’Italia per affrontare l’emergenza migratoria. Non si sofferma sui numeri e sugli sbarchi, ma insiste per una “solidarietà europea” dinanzi a un fenomeno “che non è emergenziale ma strutturale”. (clicca qui)

Corridoi umanitari: giunte questa mattina a Fiumicino 52 persone dal Libano. I bambini, “viva l’Italia”

“Viva l’Italia”. È un grido di gioia quello che stamattina hanno lanciato i bambini arrivando dal Libano all’aeroporto di Fiumicino con un volo Alitalia. Sono giunti nel nostro Paese grazie al progetto dei corridoi umanitari promosso da Comunità di Sant’Egidio, Federazione delle Chiese evangeliche in Italia e Tavola Valdese. Questa mattina sono arrivate 52 persone, per lo più siriane, di cui 34 minori. Sono stati scelti dal personale delle tre organizzazioni da un campo profughi in Libano, in base a un criterio di vulnerabilità su cui si fonda il progetto. Con questo nuovo arrivo, il nono da quando è stato lanciato il progetto nel febbraio 2016, è stata raggiunta la cifra di oltre 850 persone, arrivate in sicurezza e legalmente in Italia, in accordo con i ministeri degli Esteri e dell’Interno. (clicca qui)

‘Ndrangheta: blitz Ros; mons. Oliva (Locri-Gerace), plauso alle forze dell’ordine. “C’è bisogno di un sussulto di moralità per un futuro di speranza”

“L’importante operazione condotta dalle forze dell’ordine questa mattina ci pone, ancora una volta, davanti alla presenza pervasiva del fenomeno criminale mafioso”. A dirlo al Sir è mons. Francesco Oliva, vescovo di Locri-Gerace, commentando l’operazione che Carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Reggio Calabria hanno compiuto questa mattina all’alba eseguendo 116 arresti su disposizione della Dda reggina. Mons. Oliva auspica che “le forze del bene e tutta la gente onesta si ribelli e faccia sentire la sua voce in un’area che ha bisogno di un sussulto di moralità per un futuro di speranza”. (clicca qui. Interventi anche di Rosy Bindi e Libera Calabria)

Media diocesani: mons. Galantino, “avere il coraggio di pensare cose nuove”

“Confermo la vicinanza della Cei, dei vescovi, della Segreteria generale rispetto a tutti i nostri media, che oggi devono farsi carico di due realtà: da un lato l’importanza della comunicazione e dall’altro i problemi e le opportunità create dall’innovazione”: lo ha detto oggi a Roma mons. Nunzio Galantino, segretario generale della Cei, durante l’incontro “Verso un progetto di comunicazione unitario e multimediale”, voluto da Ufficio nazionale comunicazioni sociali Cei, Acec, Fisc e Corallo e rivolto ai responsabili delle realtà mediatiche diocesane. Per mons. Galantino, i problemi sono legati anche “alla fatica” di “pensare cose nuove, di pensare modalità e sinergie diverse, di avere il coraggio di scelte diverse”. (clicca qui. Interventi anche di don Ivan Maffeis, don Adriano Bianchi e Luigi Bardelli)

Panama: reso noto l’inno ufficiale della Gmg 2019

Si intitola “Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola” l’inno ufficiale della Gmg di Panama (22-27 gennaio 2019). Il canto, basato su ritmi tipici della cultura panamense, è stato presentato ieri (nella notte italiana) di fronte a migliaia di giovani e adulti convenuti al centro Atlapa di Panamá. L’inno è stato composto da Abdiel Jiménez. L’arcivescovo di Panamá, mons. José Domingo Ulloa Mendieta, ha spiegato che “quest’inno esprime la missione alla quale siamo chiamati come apostoli e missionari in questi tempi, seguendo l’esempio della Vergine Maria”. (clicca qui)

Ospedale Bambino Gesù: 339 trapianti e 9.600 pazienti affetti da malattie rare assistiti nel 2016. Enoc, “dietro i numeri ragazzi curati e spesso salvati”

Un totale di 339 trapianti di organi e tessuti, 9.600 pazienti “rari” diagnosticati e assistiti, 93.120 notti gratuite garantite a 3.700 famiglie e 102 casi umanitari di pazienti stranieri presi in carico. Sono alcuni dati della Relazione sanitaria e scientifica 2016 dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù che verrà presentata questa sera, per il secondo anno consecutivo, presso la Pontificia Accademia delle Scienze, alla presenza del segretario di Stato vaticano, card. Pietro Parolin, e del ministro della Salute, Beatrice Lorenzin. “Dietro tanti numeri – dice la presidente, Mariella Enoc – , ci sono ragazzi curati e spesso salvati, malattie senza nome diagnosticate e tanti bambini che non avrebbero potuto ricevere nessuna cura se l’Ospedale Bambino Gesù non avesse aperto le porte e il cuore”. (clicca qui)