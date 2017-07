‘Ndrangheta: blitz Ros; mons. Oliva (Locri-Gerace), plauso alle forze dell’ordine. “C’è bisogno di un sussulto di moralità per un futuro di speranza”

“L’importante operazione condotta dalle forze dell’ordine questa mattina ci pone, ancora una volta, davanti alla presenza pervasiva del fenomeno criminale mafioso”. A dirlo al Sir è mons. Francesco Oliva, vescovo di Locri-Gerace, commentando l’operazione che Carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Reggio Calabria hanno compiuto questa mattina all’alba eseguendo 116 arresti su disposizione della Dda reggina. All’operazione hanno partecipato oltre 1.000 carabinieri coadiuvati da elicotteri, unità cinofile e militari specializzati nella localizzazione di bunker e cavità nascoste. Per il vescovo della Locride, “c’è una parte di società malata che penalizza lo sviluppo e la crescita vera del territorio. Mentre c’è da plaudire alle forze dell’ordine per la loro attività di argine del fenomeno criminale, occorre riconoscere che c’è molto da lavorare a livello formativo e culturale per sconfiggere la mentalità mafiosa e far capire che l’illegalità crea ingiustizia e non fa decollare la nostra terra”. Da qui l’augurio di mons. Oliva affinché “le forze del bene e tutta la gente onesta si ribelli e faccia sentire la sua voce in un’area che ha bisogno di un sussulto di moralità per un futuro di speranza”.