Migrazioni: Strasburgo, incontro fra Tajani e Muscat. “Problema europeo, approccio solidale e Piano Marshall per l’Africa”

(Strasburgo) “Il governo dei flussi migratori non è un problema solo di pochi Stati legato a una particolare posizione geografica: è un’emergenza europea. Solo attraverso maggiore solidarietà e senso di responsabilità da parte di tutti, potremo dare risposte efficaci ai nostri cittadini su uno dei temi che sta a loro più a cuore”. Lo dichiara il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, al termine di un faccia-a-faccia con il primo ministro maltese, Joseph Muscat, per stilare il bilancio dei sei mesi di presidenza dell’Unione europea. Al centro dei colloqui, riferisce l’ufficio stampa di Tajani, il tema dell’immigrazione, con particolare riguardo al ruolo delle Ong nel Mediterraneo centrale e alla situazione in Libia. Tajani e Muscat hanno discusso sull’opportunità di un codice di condotta europeo che dia linee guida in merito alla trasparenza e alle regole d’ingaggio delle Ong che operano nel Mediterraneo. Secondo Tajani “è necessario un approccio solidale e regionale anche per regolare gli sbarchi delle operazioni di soccorso”. Il presidente dell’Europarlamento e il premier maltese hanno anche concordato sulla necessità di aumentare gli sforzi per stabilizzare la Libia e controllare le frontiere esterne. Tajani ha concluso sottolineando che “serve una vera strategia europea, con una politica comune per i rifugiati, la ricollocazione automatica ed equa dei richiedenti asilo e accordi e procedure di rimpatrio più efficaci per gli immigrati irregolari”.

“È necessario agire prima che i migranti rischino la loro vita nel deserto o in mare. Per questo abbiamo bisogno di un Piano Marshall con molte più risorse per l’Africa e di lavorare con i Paesi africani per rafforzare il controllo delle frontiere prima del deserto”.