Migrazioni: piano d’azione della Commissione per sostenere l’Italia. Timmermans, “accelerare sui ricollocamenti”

Frans Timmermans

(Strasburgo) Sui mancati ricollocamenti di migranti da Grecia e Italia, il vicepresidente della Commissione Frans Timmermans ribadisce: “Bisogna accelerare, ogni Stato deve fare la sua parte. Anche il Regno Unito”. Poi segna una differenza tra migranti che hanno diritto alla protezione internazionale e ai cosiddetti “migranti economici”: “Dobbiamo lavorare con i Paesi di partenza e di transito perché le persone non si mettano in viaggio per poi finire nelle mani della tratta”. Parla dunque di sostegno allo sviluppo in Africa e lotta alla tratta. Timmermans ricorda che la proposta di un codice di condotta per le Ong arriva dall’Italia e che la “Commissione è pronta a sedersi allo stesso tavolo per lavorarci”. “L’impulso dell’azione delle Ong è umanitario, non c’è dubbio. Ma poi è possibile che nell’azione sul campo si creino dei problemi”. Sui mezzi blindati al confine con l’Austria si mostra scettico e non dice molto: “Quando Vienna ci notificherà le sue intenzioni, noi reagiremo di conseguenza”.