Migranti e rifugiati: Oim, 101.219 arrivi in Europa attraverso il Mediterraneo nel 2017

Sono 101.219 i migranti e i rifugiati arrivati in Europa attraverso il Mediterraneo nel 2017. A questi vanno aggiunte 2.247 persone che non ce l’hanno fatta e sono morte o disperse nel Mare Nostrum. Ad approdare sulle coste italiane sono state 85.183 persone; circa 6.400 in Spagna; poco meno di 9.300 in Grecia; in Turchia si sono fermate 273 persone. I dati sono la fotografia ad oggi della situazione della crisi dei migranti resa nota dall’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), agenzia dell’Onu che si occupa dei flussi migratori. Nei primi sei mesi del 2016 gli arrivi erano stati oltre 230mila, i morti poco meno di 3.000.