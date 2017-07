Migranti: Acs, 500 Bibbie in inglese, arabo e francese ai bambini giunti a Lampedusa

Sono 500 le Bibbie del fanciullo, pubblicate in inglese, arabo e francese, che Aiuto alla Chiesa che soffre (Acs) ha deciso di donare ai bambini migranti sbarcati a Lampedusa. “Pur in assenza di cifre ufficiali, le Ong che si occupano dell’accoglienza dei migranti attestano come il numero di cristiani che fuggono dalla persecuzione sia in netto aumento tra i profughi”, affermano il presidente e il direttore di Acs Italia, Alfredo Mantovano e Alessandro Monteduro. “Nei lunghi mesi che trascorrono nei centri di accoglienza questi cristiani, senza alcuna conoscenza della lingua italiana, sono assolutamente privi di sostegno spirituale, i grandi come i bambini”, proseguono Mantovano e Monteduro notando come il numero dei minori non accompagnati sia drammaticamente in crescita. È pensando a loro che Acs ha deciso di inviare a Lampedusa le 500 Bibbie del fanciullo, volume pubblicato in oltre 55 milioni di copie e tradotto in 187 lingue. Si tratta di un piccolo libro rosso, nato nel 1979 per iniziativa del fondatore di Acs, padre Werenfried van Straaten, che presenta illustrazioni e scritture adattate ai bambini per facilitare la comprensione. “Lo scorso anno – concludono Mantovano e Monteduro – abbiamo fatto dono a Papa Francesco di una copia della Bibbia del Fanciullo nelle lingue di tutti Paesi da lui visitati durante il suo pontificato. Oggi, donando le bibbie ai bambini giunti a Lampedusa, vogliamo offrire loro il conforto della Parola di Dio anche nella desolazione dei campi di accoglienza”.