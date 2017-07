“Ho amici in paradiso”: prosegue il cammino del film. Oggi in Filmoteca Vaticana, il 6 luglio all’Università “Tor Vergata” di Roma

La commedia dell’Opera don Guanella “Ho amici in Paradiso” di Fabrizio Maria Cortese, prodotto da Golden Hour Films e Rai Cinema, approda anche nelle scuole e nelle sedi accademiche. Il film che affronta il tema della disabilità psichica e fisica con il registro della commedia, scegliendo la via dell’umorismo frizzante ma garbato, sarà presentato oggi in Filmoteca Vaticana, nella Santa Sede, e giovedì 6 luglio all’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.

Uscito nelle sale italiane lo scorso febbraio, dopo l’anteprima ad Alice nella Città | Festa del Cinema di Roma 2016, “Ho amici in Paradiso” prosegue ora il suo percorso di incontro con il pubblico – è stato in molti festival in Italia e all’estero, anche al Festival del Nuevo Cine Latinoamericano di Cuba – in chiave educational. Dopo una serie di proiezioni infatti nelle scuole della Regione Lombardia, il film viene presentato oggi in Vaticano, nella Filmoteca Vaticana, in un evento promosso dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, sotto la direzione di Delia Campanelli. Presenti per l’occasione il produttore Antonio Maria Cortese, il direttore del Centro don Guanella di Roma, don Pino Venerito, il segretario della Commissione valutazione film Cei, Massimo Giraldi, e il delegato della Filmoteca Vaticana, Claudia Di Giovanni. La visione del film sarà preceduta dal cortometraggio “A girl like you” di Massimo Loi e Gianluca Mangiascitutti.

All’Università di Roma “Tor Vergata”, invece, giovedì 6 luglio, interverranno presso l’Auditorium “Ennio Morricone”: il magnifico rettore Giuseppe Novelli, Marina Formica (coordinatrice Macroarea di lettere e filosofia, “Tor Vergata”), Orazio Schillaci (preside Facoltà di medicina e chirurgia, “Tor Vergata”), mons. Lorenzo Leuzzi (vescovo ausiliare di Roma per l’Università e la Sanità), don Carmine Arice (direttore Ufficio nazionale per la pastorale della salute, Cei), Alberto Siracusano (direttore Dipartimento di medicina dei sistemi, “Tor Vergata”), Sergio Perugini (Commissione nazionale valutazione film, Cei) e il regista del film Fabrizio Maria Cortese.