Educazione: Fidae, dal 12 al 15 luglio al Monastero di Bienno il primo campus estivo

Dal 12 al 15 luglio al Monastero di Bienno (Brescia) si terrà il primo campus estivo promosso dalla Fidae (Federazione istituti attività educative) sul tema “Quale docente-educatore per i ragazzi di oggi”. Il corso prevede trenta ore di formazione destinate a direttori, presidi, docenti ed educatori. “Il campus – spiegano i promotori – è un’occasione di riflessione e approfondimento condiviso su un tema che è alla base dell’agire educativo dei professionisti della scuola: conoscere i ragazzi – l’infanzia e l’adolescenza di oggi – per orientare adeguatamente il loro cammino. Attraverso quattro sguardi: sociologico, psicologico, pedagogico e teologico, si cercherà di comprendere l’identità dei ragazzi, per orientare meglio la relazione educativa che sta alla base della professionalità del docente-educatore”. Le giornate residenziali, aggiunge la Fidae, “verranno anticipate e seguite da una riflessione ‘a distanza’, per raccogliere i punti di vista iniziali dei partecipanti sul tema e giungere alla definizione finale di un documento condiviso, una sorta di ‘Vademecum del docente-educatore del terzo millennio’”. Al termine del Campus verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Info: www.fidae.it.