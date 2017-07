Diocesi: Taranto, “Luci nella notte” per una serata di evangelizzazione di strada

Una serata di evangelizzazione di strada. L’hanno promossa, sabato sera, promossa i gruppi del Rinnovamento nello Spirito di tutta la diocesi di Taranto insieme al parroco della basilica cattedrale don Emanuele Ferro.I l lungomare della Città vecchia di Taranto è diventato così un luogo insolito di conversione con “Luci nella notte”, cinque ore di preghiera e adorazione eucaristica vissute nel raccoglimento, senza ostentazione o distrazioni dovute al traffico o alla musica dei bar vicini. “Sono meravigliato e grato per questa serata – ha commentato Mario Landi, coordinatore nazionale del Rinnovamento dello Spirito – e ho ammirato l’impegno degli evangelizzatori tarantini, la loro capacità di ascolto, il coraggio di manifestare con gioia la propria fede, segno concreto di quella Chiesa in uscita di cui parla Papa Francesco”. Tante le famiglie avvicinate durante la serata, che ha preso il via con la Messa celebrata all’aperto da don Ferro. “Più che sul mar Piccolo sembra di stare sul lago di Tiberiade – ha affermato durante l’omelia – e questo luogo, una cattedrale a cielo aperto, ci ricorda che Cristo vuole incontrarci nella nostra quotidianità per dare un senso vero alla nostra vita”.

Conclusa la celebrazione è stato esposto solennemente il Santissimo Sacramento per l’adorazione mentre gli evangelizzatori invitavano i passanti ad avvicinarsi per pregare davanti a Gesù Eucaristia. Diversi sacerdoti si sono resi disponibili per le confessioni, che sono continuate fino a tardi, quando la serata si è conclusa con le invocazioni di intercessione e un momento di festa. Domenica l’arcivescovo di Taranto, mons. Filippo Santoro, ha ricevuto i responsabili e gli animatori dei gruppi del Rinnovamento, insieme al coordinatore nazionale Mario Landi e ha incoraggiato a continuare la missione.