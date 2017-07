Diocesi: Pinerolo, Patrizio Righero insignito della Croce “Pro Ecclesia et Pontifice”

Il vescovo di Pinerolo, mons. Pier Giorgio Debernardi, ha insignito Patrizio Righero, direttore del periodico “Vita Diocesana Pinerolese” della Croce “Pro Ecclesia et Pontifice” per il lavoro svolto a favore del giornale diocesano. La cerimonia si è tenuta domenica 2 luglio, in occasione della benedizione dei nuovi locali della redazione di “Vita Diocesana Pinerolese”. L’onorificenza pontificia, istituita dal Papa Leone XIII nel 1888, viene conferita sia ai laici, sia agli ecclesiastici, per meriti verso la Chiesa e la persona del Romano Pontefice. A Righero, oltre alla pergamena ricordo, è stata consegnata la medaglia che rappresenta una croce con l’effigie dei santi apostoli Pietro e Paolo e il nastro è giallo e bianco, i colori pontifici. “Ringrazio di cuore mons. Pier Giorgio per questo inaspettato dono – ha commentato Righero -. Desidero condividerlo con tutti coloro che, in questi anni, si sono impegnati per far nascere e crescere il nostro giornale diocesano”.