Diocesi: Oppido Mamertina-Palmi, mons. Milito ha rinnovato gli organismi collegiali

Nel quadro del nuovo ordinamento degli Uffici della Curia diocesana di Oppido Mamertina-Palmi, il vescovo, mons. Francesco Milito, ha provveduto al rinnovo degli organismi collegiali con la nomina del vicario generale e degli altri vicari episcopali. Come vicario generale e moderatore di Curia mons. Milito ha chiamato mons. Giuseppe Nicola Varrà, mentre come vicario giudiziale ha nominato don Pasquale Giovanni Galatà. Le altre nomine hanno riguardato il vicario episcopale per la pastorale della nuova evangelizzazione, don Emanuele Leuzzi, per la formazione permanente del clero, don Pasquale Giovanni Galatà, per la formazione permanente del laicato don Cosimo Ciano, per la famiglia e i problemi sociali mons. Giuseppe Demasi, per l’inculturazione della fede don Elvio Nocera. Inoltre mons Milito ha nominato delegato vescovile per il diaconato permanente e i ministeri don Giovanni Battista Tillieci, per la vita consacrata padre Kuriakose Arockiasamy, per l’economia don Natale Ioculano, mentre alla segreteria generale di coordinamento pastorale ha chiamato don Domenico Loiacono. Nel corso dell’incontro in cui ha annunciato le nomine, il presule ha indicato le linee quadro unitarie di riferimento da approfondire nei prossimi giorni nelle udienze personali con i neo nominati per predisporre il piano operativo da esaminare nel prossimo Consiglio presbiterale e poi presentare a tutta la comunità nel convegno pastorale diocesano del 27 e del 28 settembre.