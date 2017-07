Diocesi: Jesi, dal 16 al 20 luglio campo missionario “Grandi cose”

Sarà “Grandi cose” il tema del campo missionario diocesano per giovani dai 16 ai 30 anni che si svolgerà dal 16 al 20 luglio a Jesi per iniziativa del servizio diocesano di Pastorale giovanile. Giunto alla terza edizione, quest’anno – spiegano i promotori – “il campo sarà stanziale: anziché muoversi di paese in paese, di parrocchia in parrocchia – come le edizioni precedenti – si graviterà attorno la nuova sede Caritas in via Papa Giovanni XXIII”. Sarà l’occasione per “vivere un’esperienza di fede incarnata nella nostra diocesi, nei volti, nelle fatiche di chi si incontrerà, sia esso il povero della porta accanto, sia esso il volontario che gratuitamente presta il proprio servizio”. Durante i cinque giorni, ai partecipanti verrà offerta le testimonianze di Francesco, ventenne jesino reduce da un’esperienza di missione in Brasile durata otto mesi. Ci sarà anche il ventinovenne Andrea, che alla conclusione del campo partirà per un periodo di missione in Brasile. È possibile iscriversi al campo entro il 9 luglio.