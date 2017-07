Diocesi: Fano, al via a ottobre un corso in diritto canonico per vescovi, sacerdoti, religiosi e laici

La diocesi di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola, con il patrocinio dell’Istituto Utriusque Iuris della Pontificia Università Lateranense, organizza un corso di formazione in diritto canonico rivolto sia a vescovi, vicari generali, vicari episcopali, cancellieri diocesani, economi diocesani, officiali di curia, parroci, presbiteri, religiosi e religiose, diaconi sia a tutti i laici che desiderano approfondire lo studio dell’ordinamento canonico. Il corso di formazione prevede un piano di studi composto dalle principali materie curriculari del ciclo di specializzazione (licenza) in diritto canonico; ogni materia prevede 12 ore di lezioni frontali che vedranno l’impegno, da ottobre a maggio, di un mercoledì, giovedì e venerdì al mese. Per conseguire il diploma, oltre alla frequenza obbligatoria dei 2/3 delle lezioni, sarà necessario sostenere un esame generale conclusivo di sintesi su tutte le materie frequentate e secondo gli argomenti che, durante il corso di formazione, verranno resi noti nell’apposito tesario. Info: www.fanodiocesi.it/dirittocanonico