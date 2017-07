Diocesi: Caritas Como, domenica 9 apre il nuovo dormitorio cittadino per senza fissa dimora e migranti

Aprirà domenica 9 luglio nella casa dei padre Comboniani a Rebbio, quartiere alla periferia di Como, il nuovo dormitorio cittadino per senza fissa dimora e migranti rimasti fuori dal sistema dell’accoglienza. Venti i posti disponibili nella struttura che sarà gestita dalla Caritas diocesana in collaborazione con la parrocchia di Rebbio e la congregazione. “L’obiettivo è quello di offrire a tutti, oltre ad un riparo notturno, anche la possibilità di un accompagnamento – spiega Giuseppe Menafra, referente del servizio -. Da qui la scelta di permettere la permanenza per un periodo di due mesi, più lungo rispetto a quanto avviene al dormitorio di via Napoleona: un tempo in cui conoscere le diverse situazioni, anche da un punto di vista legale, e cercare di intraprendere nuovi percorsi per evitare il ritorno sulla strada”. Proprio per questo sarà fondamentale il coinvolgimento dei volontari. “Sappiamo che non è un periodo facile – precisa Menafra – perché molti sono in partenza per le vacanze, per questo rivolgiamo un appello a tutte le persone di buona volontà”. Il nuovo dormitorio si aggiunge ad una struttura comunale che ha una capacità di circa 60 posti, ma per cui esiste una lunga lista di attesa.