Dialogo interreligioso: incontro in Egitto tra Pontificio Consiglio e Centro di al-Azhar. “Impegno a proseguire” per “promozione della pace”

Ieri, 3 luglio, ha avuto luogo, presso la Nunziatura apostolica in Egitto, un incontro tra il Pontificio Consiglio per il dialogo interreligioso (Pcdi) e il Centro di al-Azhar per il dialogo (Cad). A darne notizia è oggi la Sala Stampa della Santa Sede, precisando che la delegazione del Cad era composta dallo sceicco Mohey al-Din Afifi Ahmed, segretario generale dell’Accademia delle ricerche islamiche di al-Azhar e coordinatore del dialogo presso il Cad, e da Kamal Boraiqa Abdelsalam, membro del medesimo Centro. La Delegazione del Pcdi era invece composta da mons. Miguel Ángel Ayuso Guixot, segretario del Pcdi, da mons. Khaled Akasheh, capo ufficio per l’Islam, e da padre Jean Druel, direttore dell’Institut Dominicain des Etudes Orientales del Cairo. “Sulla scia del precedente Accordo del 28 maggio 1998 e alla luce dei discorsi di Papa Francesco e del Grande Imam di al-Azhar Ahmed Muhammad al-Tayyib durante la storica Conferenza di pace del Cairo il 28 aprile scorso – si legge nel comunicato della Sala Stampa vaticana – si è espresso il comune impegno a proseguire riflessioni condivise, volte a promuovere un dialogo interreligioso proficuo ed efficace, incentrato in particolare sulla promozione della pace e sulla costruzione di un mondo più giusto”.