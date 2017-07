Cultura: Amci Savona, scade il 31 luglio il bando della X edizione del “Premio Cronin”

Scade lunedì 31 luglio il bando per poter partecipare alla decima edizione del concorso letterario riservato a medici chirurghi e odontoiatri, intitolato al medico scrittore scozzese “Archibald Joseph Cronin”. Il premio, divenuto nazionale a partire dal 2010, è promosso e organizzato dalla sezione di Savona dell’Associazione medici cattolici italiani (Amci) e si svolge con il patrocinio, fra gli altri, della stessa associazione, di Regione Liguria, Provincia Savona, Comune Savona, diocesi Savona-Noli, Omceo Savona, Associazione medici scrittori Italiani. Tre le sezioni in gara: poesia, narrativa e teatro. Non saranno ammessi lavori presentati in precedenti edizioni della rassegna. Gli elaborati vanno indirizzati a: Premio Cronin 2017 – c/o Ordine Provinciale Medici Chirurghi e Odontoiatri – via San Lorenzo, 3/6 – 17100 Savona (farà fede il timbro postale). “Nel corso degli anni l’interesse verso il Premio Cronin è apparso progressivamente crescente, come si evince dal numero dei partecipanti, dalla qualità della scrittura dei concorrenti, dalla gratificante considerazione del mondo della cultura e degli organi di stampa – dichiara Marco Lovisetti, fondatore del premio e past president Amci Savona – . L’obiettivo del concorso letterario è quello di mettere in risalto la vocazione umanista del medico”. Numerosi “gli esempi di medici” capaci di “coniugare un’intensa vita professionale con un’appassionata e altrettanto riconosciuta dedizione all’arte della scrittura, della musica e della pittura”, ha aggiunto. Info: https://www.premiocronin.com/